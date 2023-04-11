Бельгія повідомляє про масштабні прибутки від оподаткування заморожених російських активів

У Бельгії заморожено 250,6 млрд євро російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear.

Уряд Бельгії повідомив, що торік країна отримала додатково 625 млн євро внаслідок оподаткування доходів від заморожених активів рф на 250 млрд євро, зокрема розміщених на майданчику Euroclear, зареєстрованому в Бельгії.

Про це інформує видання Soir.

"Під час останнього аудиту держбюджету уряд раптово продемонстрував значний обсяг непередбачених доходів – 625 млн євро, отриманих від оподаткування заморожених фінансових активів росії", – пише видання.

За його інформацією, у Бельгії заморожено 250,6 млрд євро російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear. Ці кошти були реінвестовані Euroclear, внаслідок чого депозитарій отримав надприбуток 821 млн євро, який був оподаткований за підвищеною ставкою.

Цьогоріч країна також отримає дохід від цих активів, проте він буде меншим, ніж торік.

Глава бельгійської скарбниці Александер Де Гест повідомив в інтерв'ю Soir, що серед заморожених у Бельгії російських коштів 191,9 млрд євро припадає на транзакції, а 58,7 млрд євро – на активи, переважно у вигляді цінних паперів.

Проте посадовець наголосив, що за чинними бельгійськими законами, які охороняють власність, передача заморожених російських активів неможлива: для створення такого прецеденту треба буде вносити певні зміни.