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ПОЛІТИКА

Бельгія пропонує міжнародну ініціативу щодо заморожених активів рф

09 травня 2025, 14:31
Бельгія пропонує міжнародну ініціативу щодо заморожених активів рф
Фото: EPA
Угорщина спробує "розплутати" заходи проти росії, утримавшись під час голосування щодо їх продовження.

Бельгія готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів.

Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії Максим Прево в інтерв'ю Euractiv.

Сьогодні кліринговий центр Euroclear утримує левову частку російських активів у Європі, яка перебуває під санкціями. Мова йде про більше ніж 180 млрд євро (202 млрд доларів). 

Тим часом дипломати Європейського союзу (ЄС) очікують, що Угорщина спробує "розплутати" заходи проти росії, утримавшись під час голосування щодо їх продовження.

За словами Прево, у цій ситуації ЄС необхідно мати альтернативи для продовження утримування російських активів замороженими. Серед запропонованих ним альтернатив: 

"Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту. Ми визначимо, чи потрібно буде вносити це в наше національне законодавство, чи ні. Я думаю, що буде краще уникнути цього і дійсно запропонувати міжнародну структуру з міцною правовою основою", - пояснив він. 

Водночас він зауважив, що в обидвох випадках Бельгія не зможе діяти поодинці.

війнаБельгіязаморожені активи рф

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