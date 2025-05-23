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ПОЛІТИКА

Бельгія прослуховувала ложу Huawei на стадіоні у справі про підкуп євродепутатів — Politico

23 травня 2025, 10:53
Бельгія прослуховувала ложу Huawei на стадіоні у справі про підкуп євродепутатів — Politico
Фото: з вільного доступу
За даними видання, Huawei використовувала ложу на стадіоні Lotto Park у Брюсселі для налагодження неформальних контактів із членами Європейського парламенту та просування власної торгової політики.

Бельгійські спецслужби встановили прослуховування в корпоративній ложі на стадіоні футбольного клубу "Андерлехт", яку орендувала китайська компанія Huawei.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з розслідуванням.

За даними видання, Huawei використовувала ложу на стадіоні Lotto Park у Брюсселі для налагодження неформальних контактів із членами Європейського парламенту та просування власної торгової політики. Операція була частиною масштабного розслідування щодо можливої корупції, про яке вперше стало відомо в березні цього року.

Прослуховували також розмови одного з провідних лобістів Huawei, зокрема в його автомобілі. У рамках розслідування бельгійська прокуратура вже подала запит на зняття імунітету з кількох євродепутатів, серед яких — мальтійський соціаліст Даніел Аттард і болгарський ліберал Нікола Мінчев. Вони підтвердили, що були на матчах, але, за їхніми словами, не знали, що запрошення надходили від Huawei.

Huawei орендувала ложу на сезон 2024—2025 за €50 тисяч. У цей час "Андерлехт" приймав відомі європейські клуби, як-от "Фенербахче", "Порту" та "Реал Сосьєдад". Представники клубу заявили, що контракт із Huawei не буде поновлено, й додали, що жодних офіційних запитів від влади вони не отримували.

За інформацією Politico, лобіст Huawei спочатку запрошував помічників депутатів, а згодом і самих євродепутатів та колишніх чиновників. Лобіювання могло включати подарунки, зокрема смартфони Huawei — понад ліміт у €150, який вимагає декларування.

корупціяБельгіяHuaweiЄвродепутати

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