Бельгія пустила російські активи на закупівлю зброї для України – The Guardian

Половина суми буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси.

Бельгія використає на допомогу Україні 101 млн доларів, що були отримані у вигляді податкових надходжень із заморожених активів рф.



Про це пише The Guardian.

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси. Інша ж половина буде направлена на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в країні.

Більша частина цієї суми, а саме 24 мільйони євро, буде витрачена на посилення гуманітарної допомоги в координації з ООН – зокрема освіту, охорону здоров'я та продовольчу безпеку у великих містах та в зонах бойових дій.