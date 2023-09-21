Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16

Питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в ефірі VRT.

"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків", - сказав Де Кроо.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути", - зазначив прем'єр Бельгії.

Де Кроо також додав, що українські пілоти літаки могли б використовувати не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань.

"Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", - пояснив він.

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.