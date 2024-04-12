Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Бельгія розпочала розслідування ймовірного політичного втручання росії

12 квітня 2024, 15:39
Бельгія розпочала розслідування ймовірного політичного втручання росії
Фото: EPA
Минулого місяця чеський уряд заявив, що його служба контррозвідки розкрила російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всій Європі.

Бельгія може притягнути до відповідальності людей за втручання у загальноєвропейські вибори у рамках зусиль боротьби з російською дезінформацією.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, повідомляє  Bloomberg.

"Наш федеральний прокурор розпочав розслідування, засноване на розсекреченому звіті, поданому нашими спецслужбами. Наша судова влада тепер підтвердила, що це втручання підлягає судовому переслідуванню", - сказав Де Кроо.

Його заява прозвучала після того, як минулого місяця чеський уряд заявив, що його служба контррозвідки розкрила російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всій Європі, включаючи виплати європейським політикам. Прага також запровадила санкції щодо місцевої компанії, яка керує веб-сайтом "Голоси Європи", та двох пов'язаних з ним осіб.

Хоча бельгійські спецслужби встановили, що готівкові розрахунки в Бельгії не проводилася, Де Кроо заявив, що втручання здійснювалося в країні.

Де Кроо також закликав до дій на рівні ЄС, які він підніме на зустрічі лідерів у Брюсселі наступного тижня. Бельгія почергово головує у блоці.

Прем'єр-міністр попросив Євроюст, агентство ЄС із судової співпраці у кримінальних справах, терміново зібратися та обговорити це питання, а також вивчити питання про те, як розширити мандат Європейської прокуратури, щоб забезпечити переслідування таких загроз.

"Ми повинні зберігати велику пильність щодо будь-яких майбутніх виборів і, безумовно, пов'язаних з європейськими виборами, які відбудуться на початку червня. Єдиний намір – послабити європейську демократію та послабити підтримку України, що є однією з цілей росії", – сказав Де Кроо.

Бельгіярозслідуванняросія окупантиросія-агресор

Останні матеріали

Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється