Бельгія розпочала розслідування ймовірного політичного втручання росії

Минулого місяця чеський уряд заявив, що його служба контррозвідки розкрила російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всій Європі.

Бельгія може притягнути до відповідальності людей за втручання у загальноєвропейські вибори у рамках зусиль боротьби з російською дезінформацією.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, повідомляє Bloomberg.

"Наш федеральний прокурор розпочав розслідування, засноване на розсекреченому звіті, поданому нашими спецслужбами. Наша судова влада тепер підтвердила, що це втручання підлягає судовому переслідуванню", - сказав Де Кроо.

Його заява прозвучала після того, як минулого місяця чеський уряд заявив, що його служба контррозвідки розкрила російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всій Європі, включаючи виплати європейським політикам. Прага також запровадила санкції щодо місцевої компанії, яка керує веб-сайтом "Голоси Європи", та двох пов'язаних з ним осіб.

Хоча бельгійські спецслужби встановили, що готівкові розрахунки в Бельгії не проводилася, Де Кроо заявив, що втручання здійснювалося в країні.

Де Кроо також закликав до дій на рівні ЄС, які він підніме на зустрічі лідерів у Брюсселі наступного тижня. Бельгія почергово головує у блоці.

Прем'єр-міністр попросив Євроюст, агентство ЄС із судової співпраці у кримінальних справах, терміново зібратися та обговорити це питання, а також вивчити питання про те, як розширити мандат Європейської прокуратури, щоб забезпечити переслідування таких загроз.

"Ми повинні зберігати велику пильність щодо будь-яких майбутніх виборів і, безумовно, пов'язаних з європейськими виборами, які відбудуться на початку червня. Єдиний намір – послабити європейську демократію та послабити підтримку України, що є однією з цілей росії", – сказав Де Кроо.