Бельгія в березні відправить два F-16 до Данії для навчання українських пілотів
Бельгія відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.
Про це повідомив бельгійський громадський мовник RTBF, подаючи інформацію Міністерства оборони країни.
У середу Норвегія оголосила, що відправляє два літаки F-16 на авіабазу Скридструп в Данії, де навчатимуть українців.
За повідомленням пресслужби Міноборони Бельгії, те ж саме зроблять і бельгійські повітряні сили.
Метою навчальної місії буде підготовка не лише пілотів, але й українських техніків і планувальників місій.
Українські пілоти проходитимуть підготовку в Румунії, Данії, США та Великій Британії.