Бельгія в березні відправить два F-16 до Данії для навчання українських пілотів

Очікується, що підготовка пілотів ЗСУ триватиме з березня по вересень.

Бельгія відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.

Про це повідомив бельгійський громадський мовник RTBF, подаючи інформацію Міністерства оборони країни.

У середу Норвегія оголосила, що відправляє два літаки F-16 на авіабазу Скридструп в Данії, де навчатимуть українців.

За повідомленням пресслужби Міноборони Бельгії, те ж саме зроблять і бельгійські повітряні сили.

Метою навчальної місії буде підготовка не лише пілотів, але й українських техніків і планувальників місій.

Українські пілоти проходитимуть підготовку в Румунії, Данії, США та Великій Британії.