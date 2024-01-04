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Бельгія в березні відправить два F-16 до Данії для навчання українських пілотів

04 січня 2024, 15:07
Бельгія в березні відправить два F-16 до Данії для навчання українських пілотів
Defensie.nl
Очікується, що підготовка пілотів ЗСУ триватиме з березня по вересень.

Бельгія відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.

Про це повідомив бельгійський громадський мовник  RTBF, подаючи інформацію Міністерства оборони країни.

У середу Норвегія оголосила,  що відправляє два літаки F-16 на авіабазу Скридструп в Данії, де навчатимуть українців.

За повідомленням пресслужби Міноборони Бельгії, те ж саме зроблять і бельгійські повітряні сили. 

Метою навчальної місії буде підготовка не лише пілотів, але й українських техніків і планувальників місій.

Українські пілоти проходитимуть підготовку в Румунії, Данії, США та Великій Британії. 

війна в Україніросія окупантивинищувачіF-16пілоти

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