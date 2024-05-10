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ПОЛІТИКА

Бельгія виділяє €9 млн на українську енергетичну інфраструктуру

10 травня 2024, 15:26
Бельгія виділяє €9 млн на українську енергетичну інфраструктуру
Фото: EPA
Ця сума є частиною нового пакета заходів підтримки України.

Бельгія виділить ще €9 мільйонів як допомогу для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури в Україні. 

Про це заявила міністр зі співпраці з метою розвитку Бельгії Каролін Геннес, повідомляє  La Libre.

"Сотні тисяч людей залежать від цих електростанцій у плані опалення, приготування їжі та прання", - заявила вона.

Кошти будуть спрямовані Програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), яка спеціалізується на економічному розвитку. ПРООН першою поставила Україні нові генератори після початку війни. Відтоді вона створила систему швидкої закупівлі запасних частин і постачання нового обладнання для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури.

"Енергетична інфраструктура України є застарілою і дуже централізованою, що робить її дуже вразливою для атак російських ракет. Саме тому ПРООН приділяє особливу увагу стійким, децентралізованим джерелам енергії, таким як сонячні батареї, щоб руйнування одного об'єкта не призвело до негайного вимкнення електроенергії для сотень тисяч людей", - заявила Геннес.

Вона зазначила, що через ООН Бельгія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру навколо міста Харкова, яке наразі щодня зазнає обстрілу з боку російської армії.

"Разом із військовою підтримкою це допоможе зміцнити стійкість України", - наголосила вона.

Бельгія надала Україні військову допомогу на суму понад €611 млн 2024 року. Крім цього, Україна отримала гуманітарну допомогу на суму понад €100 млн.

Німеччина також надасть грант на €45 мільйонів для якнайшвидшого відновлення енергетики України після російських атак.

Загалом за час російської військової агресії НЕК "Укренерго" залучила понад €177 мільйонів кредитних і грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW.

НімеччинавійнаенергетикаБельгіядопомога Україні

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