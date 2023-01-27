Бельгія виділяє для України найбільший пакет військової допомоги на €92 мільйона
Сума допомоги становить 92 млн євро, про це повідомляє HLN.
Також, за словами прем'єра, Бельгія направить й 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.
"З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом Бельгія вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було прийнято рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 92 мільйонів євро", – оголосив де Кроо.
Як пише видання, очікується, що Бельгія відправить:
- ракети AMRAAM;
- легке протитанкове озброєння;
- протитанкові гранати й гармати;
- кулемети Minimi;
- автоматичні гвинтівки типу Scar.
- транспортні засоби, у тому числі легкі броньовані машини;
- паливо.
Водночас міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що можливості поставити Україні танки наразі немає.
"Ми не знайшли способу відповісти на цей запит. У нас на складі їх більше немає, а в торгівлі ми не знайшли жодного працюючого", – заявила міністерка.
Раніше повідомлялось, що Естонія передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці