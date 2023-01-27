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ПОЛІТИКА

Бельгія виділяє для України найбільший пакет військової допомоги на €92 мільйона

27 січня 2023, 16:20
Бельгія виділяє для України найбільший пакет військової допомоги на €92 мільйона
Джерело: ukrinform
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакету військової допомоги для України.

Сума допомоги становить 92 млн євро, про це повідомляє HLN.

Також, за словами прем'єра, Бельгія направить й 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

"З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом Бельгія вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було прийнято рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 92 мільйонів євро", – оголосив де Кроо.

Як пише видання, очікується, що Бельгія відправить:

- ракети AMRAAM;

- легке протитанкове озброєння;

- протитанкові гранати й гармати;

- кулемети Minimi;

- автоматичні гвинтівки типу Scar.

- транспортні засоби, у тому числі легкі броньовані машини;

- паливо.

Водночас міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що можливості поставити Україні танки наразі немає.

"Ми не знайшли способу відповісти на цей запит. У нас на складі їх більше немає, а в торгівлі ми не знайшли жодного працюючого", – заявила міністерка.

Раніше повідомлялось, що Естонія передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці

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