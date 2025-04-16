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Бельгія виділяє Україні 150 млн євро

16 квітня 2025, 13:35
Бельгія виділяє Україні 150 млн євро
Фото: EPA
Гроші підуть на відновлення та підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими і не тільки.
 Україна отримає від Бельгії 150 млн євро фінансової допомоги. Гроші підуть на відновлення та підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими і не тільки.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
 
Як зазначається, в Україні стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги - "Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України" (BE-Relieve Ukraine). Його реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel.
 
Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук пояснив, що цей проєкт - це не лише технічна допомога, це партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови.
 
Бельгійська ініціатива триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від Бельгії 150 млн євро. Серед учасників проєкту - Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.
 
Основні напрями проєкту:
  • модернізація енергетичної інфраструктури: впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів;
  • охорона здоров’я та соціальний захист: реконструкція медичних закладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги;
  • освіта та працевлаштування: оновлення інфраструктури шкіл і технікумів, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою;
  • підтримка євроінтеграції: сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.
 
Перші кроки - передача 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також ремонт об’єктів медичної інфраструктури.

 

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