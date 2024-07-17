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ПОЛІТИКА

Бельгія виділить €150 млн на проєкти з відбудови України

17 липня 2024, 15:41
Бельгія виділить €150 млн на проєкти з відбудови України
Фото: EPA
Угоду, яка дає старт цим проєктам, український премʼєр і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали під час онлайн-зустрічі.

Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на €150 млн. Кошти, зокрема, спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Угоду, яка дає старт цим проєктам, український премʼєр і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали під час онлайн-зустрічі. Вона спросить реалізацію спільних програм і проєктів між країнами, а також сприятиме відновленню та економічному і соціальному розвитку України.

Також, за цією угодою, бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

Бельгійське інформаційне агентство Belga пише, що перший транш у €20 мільйонів піде на відновлення енергетичних обʼєктів у Києві, зокрема в лікарнях, оскільки наближається зима. Також у школах по всій Україні облаштують комфортні укриття.

Бельгіядопомога Українівідбудова

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