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ПОЛІТИКА

Бельгія змушена збільшити витрати на оборону та зменшити соціальні програми – FT

16 квітня 2025, 21:38
Бельгія змушена збільшити витрати на оборону та зменшити соціальні програми – FT
Фото: з вільного доступу
Міністр фінансів заявляє, що країна виконає цьогорічний план, але збільшення витрат позначиться на системі соціального забезпечення.

​Бельгія планує збільшити оборонні витрати, щоб досягти цілі НАТО, але це вимагатиме додаткових запозичень та скорочення соціальних витрат.

Міністр фінансів Бельгії  Вінсент Ван Петегем заявив Financial Times, що більші оборонні бюджети негативно позначаться на європейській системі соціального забезпечення.

Лідери НАТО, ймовірно, погодяться в червні збільшити військові бюджети до більш ніж 3% ВВП після погроз президента США більше не захищати європейські країни, які витрачають недостатньо коштів на власну безпеку.

"Оборона, безумовно, вимагає нашої повної уваги, але так само, як і стійкість нашої держави", — сказав Ван Петегем.

Ван Петегем додав, що минулого тижня бельгійський уряд погодився збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП цього року за рахунок тимчасових грошових вливань, креативного обліку й структурних реформ.

Водночас він вважає, що хоча легко взяти на себе зобов'язання досягти вищого показника витрат, але він попередив, що "кожен євро, який сьогодні є дефіцитом, стане боргом завтра, який згодом доведеться погашати через податки або скорочення соціальних витрат".

​Європейська комісія запропонувала виключити оборонні витрати з-під дії фіскальних правил ЄС, а також надати країнам-членам 150 мільярдів євро у вигляді пільгових кредитів для фінансування оборони. Міністр бюджету Бельгії Вінсент Ван Петегем заявив, що уряд скористається обома можливостями для досягнення цьогорічної мети — витрат на оборону на рівні 2% ВВП.​

Міністр додає, що цього року Бельгія планує витратити додаткові 3,8 млрд євро на оборону.

НАТОБельгіяоборона

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