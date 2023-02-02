Бельгія знайшла альтернативне джерело купівлі танків для України – Reuters

Міністерство оборони Бельгії веде переговори із бізнесменом, торговцем зброї, щоб придбати у нього танки Leopard 1 для України.

Про це повідомляє Reuters.

Бізнесмен Фредді Верслуйс свого часу придбав у уряду Бельгії списані танки і сьогодні готовий продати їх назад, але вже із суттєвою націнкою. Декілька років тому його компанія придбала 50 танків Leopard 1.

"У світі ще є країни, які мають ці танки Leopard 1. Так що завжди є можливість або продати запчастини, або продати додаткові танки", – зазначив Верслуйс.

За його словами, представники міністерства оборони Бельгії зв'язувалися з ним щодо викупу танків для відправки їх в Україну.

В оборонному відомстві зазначили, що продавали скупнику танки по 10-15 тисяч євро за штуку, тоді як запропонований ним новий цінник коливається від 300 до 500 тисяч євро за одиницю.

Верслуйс, у свою чергу, сказав, що його фірма купила 50 танків приблизно за 2 мільйони євро, і лише 33 були придатні для використання. У вартість машин також будуть включені роботи щодо їх переобладнання та обслуговування.

Стверджується, що оновлені танки Leopard 1 можуть бути готовими до відправки в Україну за лічені місяці. Незважаючи на суттєві розбіжності в ціні, влада Бельгії продовжує переговори з власником цілого танкового арсеналу.

Leopard 1 є попередником танків Leopard 2, які Німеччина, Польща, Фінляндія та інші країни домовилися надіслати Україні. Він легший, ніж Leopard 2, і має інший тип основної зброї.

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