Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю – The Guardian

Бельгійський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю.

За даними місцевих ЗМІ, брюссельський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю.

Новинний канал VRT NWS повідомив, що справа стосується зокрема контейнера з конічними підшипниками для ізраїльської оборонної компанії Ashot, який минулого місяця був заблокований в одному з найбільших європейських портів в Антверпені.

Суд також зобов'язав уряд запобігати транзиту будь-яких "оборонних продуктів або іншого обладнання, призначеного для військових цілей", якщо немає гарантії, що воно буде використовуватися виключно в цивільних цілях.

Бельгійське інформаційне агентство Belga також повідомляло, що затримало три піддони конічних роликових підшипників, виготовлених у Франції американською компанією Timken.

Воно додало, що "фламандські правила забороняють експорт або транзит товарів, які можуть безпосередньо підтримувати Збройні сили Ізраїлю", і що вантаж мав бути відправлений до компанії Ashot Ashkelon, ключового постачальника трансмісійних систем для ізраїльських танків Merkava і броньованих машин Namer, які активно використовуються в Газі.