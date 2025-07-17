Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю – The Guardian

17 липня 2025, 16:09
Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю – The Guardian
Фото: EPA
Обмеження стосуються товарів, які можуть бути використані у військових цілях.
Бельгійський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю. 
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
За даними місцевих ЗМІ, брюссельський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю.
 
Новинний канал VRT NWS повідомив, що справа стосується зокрема контейнера з конічними підшипниками для ізраїльської оборонної компанії Ashot, який минулого місяця був заблокований в одному з найбільших європейських портів в Антверпені.
 
Суд також зобов'язав уряд запобігати транзиту будь-яких "оборонних продуктів або іншого обладнання, призначеного для військових цілей", якщо немає гарантії, що воно буде використовуватися виключно в цивільних цілях.
 
Бельгійське інформаційне агентство Belga також повідомляло, що затримало три піддони конічних роликових підшипників, виготовлених у Франції американською компанією Timken.
 
Воно додало, що "фламандські правила забороняють експорт або транзит товарів, які можуть безпосередньо підтримувати Збройні сили Ізраїлю", і що вантаж мав бути відправлений до компанії Ashot Ashkelon, ключового постачальника трансмісійних систем для ізраїльських танків Merkava і броньованих машин Namer, які активно використовуються в Газі.

 

Бельгіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється