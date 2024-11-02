Бельгійська компанія співпрацюватиме з Україною для створення ракет проти дронів

Угода передбачає, що бельгійська компанія спільно з українським оборонним підприємством виготовлятиме ракети, щоб протидіяти ворожим безпілотникам.

Бельгійська компанія THALES Belgium підписала меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Угода передбачає, що бельгійська компанія спільно з українським оборонним підприємством виготовлятиме ракети, щоб протидіяти ворожим безпілотникам.



За словами Сметаніна, надалі співпраця може розширитися і THALES Belgium надасть технологію виробництва цих ракет і запчастини до них.

"Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів", — написав Герман Сметанін.

Наадаємо, Україна максимально наблизилася до отримання ракети, здатної уразити москву та створити загрозу особисто для диктатора путіна. Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету "Грім-2". Голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв підтвердив майже повну готовність цієї зброї.