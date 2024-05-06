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ПОЛІТИКА

Бельгійський регулятор буде контролювати діяльність Telegram у ЄС

06 травня 2024, 15:23
Бельгійський регулятор буде контролювати діяльність Telegram у ЄС
Фото: з вільних джерел
Якщо компанія не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.

У Європейському Союзі зʼявиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу месенджера Telegram на території всього ЄС. Цим регулятором має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).

Про це пише бельгійське видання De Standaard.

За даними видання, BIPT стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, наприклад, на заклики до насильства або нелегальний продаж зброї. Якщо компанія не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.

В офісі з прав даних AWO вважають, що такий нагляд буде вкрай складним, бо «Telegram — це платформа, яка найменше співпрацює з урядами».

Прессекретар BIPT Джиммі Смедтс каже, що офіційне призначення регулятора має статися протягом кількох днів із оголошенням у Staatsblad.

Бельгія отримала право на нагляд за Telegram завдяки європейському Закону про цифрові послуги (DSA). За цими правилами соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником. Це дає юрисдикцію бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT.

Бельгіяtelegram

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