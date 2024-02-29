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Бен Годжес розповів, чи реальний прорив ворога вглиб України

29 лютого 2024, 10:57
Бен Годжес розповів, чи реальний прорив ворога вглиб України
Війною москва надалі виснажує свою економіку.

Хоча росія й святкує взяття Авдіївки Донецької області - "ніби це Сталінград", але рф перебуває  у крихкому становищі. Серйозні просування окупаційних військ у глиб України наразі неможливі. 

Про це заявив "NV" генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес.

З його слів, "успіх" в Авдіївці коштує рф великих втрат. Втім, москва надалі виснажує свою економіку й армію заради незначних успіхів на фронті. Втім, російська армія зараз перебуває "у крихкому та слабкому стані", що будь-які серйозні просування її військ неможливі.

"Можливо, через кілька місяців вони росіяни зможуть наступати потужніше в якомусь із напрямків. Але я просто не бачу, що вони здатні нині на великий прорив на велику відстань. Я кажу про так званий оперативний маневр. У них є лише здатність продовжувати тотальне виснаження власних сил задля обмежених результатів. Я передбачаю, що вони надалі намагатимуться це робити", - наголосив американський генерал.

Годжес наголосив, що шукав докази наявності в загарбників великих бронетанкових зʼєднань, які можна було підтягнути на фронт зараз. Втім, не знаходив. Він також закликає не довіряти "жодній з цифр, які показують потужність російської армії".

"Знаєте, за часів Радянського Союзу я був лейтенантом у Західній Німеччині, ми весь час хвилювалися. Ми завжди чули про великі оперативні маневрені групи Червоної армії, які зможуть прорватися і пройти 50-100 км, щоб завдати удару по цілях в нашому тилу. Нині я не бачу жодних доказів цього. От банально не бачу. Хіба що раптом є багато техніки, яку вони приховали і яка перебуває в хорошому стані? Але це малоймовірно. Адже, щоб використовувати цю техніку, потрібно постійно десь тренуватися на ній", - розповів Годжес.

Авдіївкаконтрнаступвійна в Україніросія окупантигенерал сша

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