Бен Годжес жорстко висловився про повернення з ЄС українців

Уряд України має переконатися, зокрема, в тому, що людей заохочують служити, наголосив американський генерал у відставці.

Мобілізація в Україні триває, і деякі українці, які перебувають на території країн Євросоюзу, повинні повернутися на Батьківщину.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів американський відставний генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.

Співрозмовник заявив, що "десятки тисяч чоловіків і жінок військового віку перебувають у Німеччині, Польщі та Румунії, а вони мають бути у Збройних силах".

За його словами, український уряд має переконатися, зокрема, в тому, що людей заохочують служити й захищати свою державу, що вони отримають необхідне для служби, будуть добре навчені, опиняться під хорошим керівництвом і не будуть кинуті в "м'ясорубку".

"Це ті речі, які має робити уряд. Інакше можна уявити, що деякі країни стануть казати: навіщо нам надавати сотні мільйонів євро підтримки Україні, коли велика кількість українців не готові залишатися і боротися самі?", - сказав Годжес.

Генерал додав, що це може ставити під загрозу довгострокову підтримку нашої країни.