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ПОЛІТИКА

Бен Ходжес дав новий прогноз щодо війни в Україні

04 листопада 2023, 17:27
Бен Ходжес дав новий прогноз щодо війни в Україні
У нас лишається дві можливості.

Від чого залежала швидкість просування ЗСУ в напрямку до тимчасово окупованого Криму і чому українська армія поки що не дісталася туди.

Про це розповів у ефірі телемарафону екскомандувач армії США Бен Ходжес.

"Це залежало від того, щоби Сполучені Штати надали ті можливості, які були необхідні. І я вірив, що США і Німеччина вирішать це питання раніше. Але зараз ми приймаємо рішення дуже повільно і надаємо те, що необхідно, з запізненням. Отже моя помилка була в оцінці дій адміністрації і Німецького уряду - що вони будуть рухатися швидше", - сказав Ходжес.

Раніше він прогнозував, що ЗСУ можуть зайти до тимчасово окупованого Криму влітку 2023 року, та згодом визнав, що помилився. Проте на прохання журналістки озвучити новий прогноз щодо війни в Україні екскомандувач армії США не окреслив часових рамок.

"Перше - я знаю, що Україна переможе росію. Українські солдати мають надзвичайну волю, і ситуація з логістикою покращується. З російського боку я не бачу дуже яскравого світла перед ними. У них тільки залишається сподівання, що Захід покине цю ситуацію, що він буде підтримувати Ізраїль у боротьбі проти Ірану. І це єдині аргументи на користь росії. Україна справді понесла дуже великі втрати, як сказав генерал Залужний. Та нам ще залишається дві можливості: далекобійна і високоточна зброя, яка б дозволила Україні досягати цілей у Криму і пройти вперед", - прокоментував Ходжес.

Він додав, що навряд чи погода зможе стати на заваді нашій армії, за його словами, українські солдати вже продемонстрували свою спроможність діяти в будь-яких погодних умовах і на будь-якій території. Щодо можливого просування ЗСУ на лівому тимчасово окупованому березі Дніпра на Херсонщині, Ходжес наголосив, що для України дуже важливо, щоб наша армія могла вражати цілі в Криму, щоб можна було зруйнувати авіаційну базу в Саках і змусити Чорноморський флот повністю покинути Севастополь, щоб російські сили не могли постачати все необхідне для своїх військ на лівому березі Дніпра.

Ходжес схарактеризував можливе форсування Дніпра як загальну складну контрнаступальну операцію, яка включає дрони, крилаті ракети, спеціальні сили, інженерні сили, артилерію, танки - всі можливості української армії.

"Якщо вони зможуть перейти Дніпро зі зміцненими силами і наблизитися до Криму, то Україна досягне дуже великого успіху", - підсумував американський генерал.

війна в Україніходжес

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