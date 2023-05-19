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Бен Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО

19 травня 2023, 16:33
Бен Воллес зізнався, що хотів би очолити НАТО
Фото: Associated Press
"Це фантастична робота", – вважає міністр оборони Великої Британії.

Очільник британського оборонного відомства Бен Воллес висловив бажання стати наступним генсеком НАТО після відставки Єнса Столтенберга наприкінці цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю інформагентству DPA.

За словами Воллеса, посада генсека НАТО – це "робота, яку я хотів би отримати".

"Бути генеральним секретарем НАТО було б фантастичною роботою, а НАТО надзвичайно важливий для всієї нашої безпеки. Я був би радий зробити свій внесок у те, щоб гарантувати, що ви можете спати спокійно", – сказав міністр.

Водночас Воллес дав зрозуміти, що він також задоволений своєю нинішньою роллю міністра оборони в британському уряді.

У разі призначення Бен Воллес стане першим за останні двадцять років генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу, що представляє Велику Британію. Крім нього про бажання отримати цю посаду говорив і британський експрем'єр Борис Джонсон.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який обіймає цю посаду з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще торік і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв'язку з нападом росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

За даними ЗМІ, між країнами немає консенсусу щодо кандидатури наступника Столтенберга.

Ймовірними кандидатами на нового генсека НАТО називають прем'єрок Литви та Естонії, міністрів оборони Нідерландів та Британії, експрем'єра Італії, президента Румунії, або, не виключено, представника Канади.

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