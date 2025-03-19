Бербок балотуватиметься на посаду глави Генасамблеї ООН

Це викликало обурення в москві через активне відстоювання інтересів України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що буде балотуватися на посаду голови Генасамблеї ООН.

Про це вона заявила журналістам, передає агенція Укрінформ.

За її словами, це зроблено за аналогією до багатьох її попередників, які теж були екс міністрами закордонних справ чи колишніми прем’єр-міністрами.

Дипломатка підкреслила головну важливість такого призначення в організації, яка відіграє важливу роль, у ці неспокійні часи.

"В ситуації, коли Рада Безпеки ООН неодноразово блокується, Генеральна Асамблея відіграє важливу роль", - заявила Бербок.

Вона додала, що кабінет міністрів вирішив і погодився висунути мене кандидатом на посаду глави Генеральної Асамблеї ООН.

Нові повноваження голови Генеральної Асамблеї ООН офіційно розпочинаються у вересні цього року, тоді ж починається цикл роботи Генеральної парламентської асамблеї ООН.

Рік тому стадо відомо, що Берлін висуне на цю посаду кадрову дипломатку, відому на міжнародній арені, Гельгу Шмідт, яка в 2021-24 рр була генеральним секретарем ОБСЄ.

Проте серед головних критиків колишній посол ФРН в ООН та колишній голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген, який назвав Шмідт набагато досвідченішою дипломаткою.

Обиратимуть головою Генеральної Асамблеєї ООН на початку червня і якщо буде обрано Бербок, то вона очолювати ГА ООН протягом року.

Однак висунення кандидатури Бербок викликало обурення в москві, де речниця МЗС Захарова одразу її назвала "внучкою нациста, яка пишається подвигом свого діда".

Крім того кремль неодноразово використовував цей факт біографії глави МЗС, намагаючись дискредитувати її через активне відстоювання інтересів України.