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ПОЛІТИКА

Мир в Україні можливий лише з гарантіями її незалежності та безпеки – Бербок

25 вересня 2024, 17:44
Мир в Україні можливий лише з гарантіями її незалежності та безпеки – Бербок
Фото: РБК-Україна
"Це означає гарантії безпеки".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку розповіла про можливі умови і моменти для початку мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", – зазначила глава німецького МЗС.

"З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона. "Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни", – додала вона.

За її словами, це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава кремля владімір путін не сів за стіл переговорів.

"Ми не можемо просто спостерігати, як росія знищує решту України", – наголосила міністерка.

Бербок також звернула увагу на викрадення росією українських дітей.

"росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", – наголосила очільниця німецької дипломатії.

Анналена Бербоквійна в Українізлочини рф

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