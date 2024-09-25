Мир в Україні можливий лише з гарантіями її незалежності та безпеки – Бербок

"Це означає гарантії безпеки".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку розповіла про можливі умови і моменти для початку мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", – зазначила глава німецького МЗС.

"З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона. "Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни", – додала вона.

За її словами, це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава кремля владімір путін не сів за стіл переговорів.

"Ми не можемо просто спостерігати, як росія знищує решту України", – наголосила міністерка.

Бербок також звернула увагу на викрадення росією українських дітей.

"росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", – наголосила очільниця німецької дипломатії.