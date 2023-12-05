Бербок назвала причини, чому потрібно прийняти Балкани до ЄС

Головна причина – імперіалізм росії в Європі.

Прийняття Балканських держав у ЄС є актуальним через імперіалізм росії в Європі. Так вважає глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.



Про це повідомляє Deutsche Welle.

Перед початком візиту до Словенії глава МЗС Німеччини зазначила, що зважаючи на імперіалізм росії в центрі Європи, ЄС не може дозволити собі залишати країни в "сірих зонах".



Тому, пояснила вона, ухвалення країн Західних Балкан цілком і повністю відповідають інтересам Європейського Союзу, щоб ЄС міг залишатися "якорем безпеки для всіх нас у Європі".

"Євросоюз має дотримати слово і вжити наступних кроків у процесі розширення, щойно будуть виконані всі умови", — наголосила Бербок.

До Євросоюзу хочуть вступити всі шість країн Західних Балкан, проте вони перебувають на різних етапах процесу. Деякі з країн чекають на вступ до ЄС уже кілька десятиліть. Переговори про вступ розпочато з Сербією, Північною Македонією, Чорногорією й Албанією. Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ у грудні 2022 року. Республіка Косово, яка стала незалежною державою у 2008 році, проте досі не визнана кількома країнами-членами ЄС, також розглядається як "потенційний кандидат" на вступ до Євросоюзу.