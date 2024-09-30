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Бербок підтримує ідею постачання Заходом далекобійних ракет Україні

30 вересня 2024, 13:04
Бербок підтримує ідею постачання Заходом далекобійних ракет Україні
Фото: РБК-Україна
В той же час канцлер ФРН Олаф Шольц досі виступає проти надання ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримує ідею постачання Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони, навіть з огляду на те, що канцлер Олаф Шольц займає протилежну позицію.

Про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW.

"Я завжди говорила, що вони відіграють важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", - заявили Бербок. 

Міністерка на питання про можливість постачання Києву з НБерліну інших видів озброєння вона зазначила, що вже чітко висловила свою думку щодо цього, однак у канцлера ФРН Олафа Шольца - інша позиція. 

"А в коаліції - у демократичній коаліції відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати. Тоді це роблять американці, і британці, і французим", - додала вона.

Глава МЗС НІмеччини висловилася за продовження ФРН військової допомоги Україні. За її словами, особливо важлива ця підтримка з огляду на можливість повернення в Білий дім США експрезидента країни Дональда Трампа після виборів.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Німеччини із проханням про ракети Taurus в травні минулого року.

 

НімеччинаАнналена Бербоквійна в Україніудари по рф

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