Бербок попередила про небезпеку переговорної тактики путіна

Вона переконана, що справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов’язане з новими вимогами та поступками

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала зусилля США в пошуку миру між Росією та Україною, але попередила про небезпеку переговорної тактики путіна.

Про це пише Радіо Свобода.

За її словами, справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов’язане з новими вимогами та поступками.

“Також добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе посередницьку роль тут. Але ми не повинні обманювати себе, і, насамперед, ми не повинні дозволити, щоб нас засліпив російський президент”, – заявила Бербок сьогодні на полях кліматичної конференції в Берліні.

Те, що російська сторона може навмисно затягувати переговори, припустив 25 березня і президент США Дональд Трамп.