Бербок стала президенткою Генасамблеї ООН

Єдина країна, яка не підтримала її кандидатуру стал росія.

Сьгодні 2 червня, Організація Об’єднаних Націй обрала президенткою Генеральної асамблеї Анналену Бербок екс главу МЗС Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel.

Під час таємного голосування за екс міністерку закордонних справ ФРН за неї проголосували 167 держав.

Бербок була єдиною кандидаткою на посаду, але голосування відбулося у таємному режимі.

Відомо, що ініціатором таємного голосування стала росія.

Проте москва не приховувала свого негативного ставлення до кандидатури Бербок і звинуватила її у "відвертій упередженості".

В той же час, Бербок послідовно критикувала рф за агресію проти України й виступала за жорсткий курс кремля, що неодноразово викликало обурення з боку російського уряд.