Бербок звинувачує уряд Німеччини в нерішучості щодо допомоги Україні

Глава німецького МЗС занепокоєна тим, що її країна не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала німецький уряд за нерішучість щодо допомоги Україні. Це свідчить про глибокі розбіжності всередині тимчасового кабінету міністрів ФРН, а також про непорозуміння між основними політичними партіями, які лише зростають на фоні передвиборчої кампанії.

Про це пише Politico.

"Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі, і, чесно кажучи, мені від цього боляче. Навіть зараз, під час виборчої кампанії, дехто ставить на перше місце національну перспективу – або те, як швидко набрати кілька голосів на парламентських виборах – замість того, щоб взяти на себе реальну відповідальність за забезпечення миру і свободи в Європі", – сказав Бербок в подкасті Politico.

У виданні зауважили, що розчарування Бербок відбувається в той час, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц із Соціал-демократичної партії (СДПН) спровокував інтенсивні внутрішні дебати. Зокрема, він вимагав, аби надання нової допомоги Україні залежало від послаблення конституційних фіскальних обмежень у країні.

У телевізійному інтерв'ю цього тижня Шольц заявив, що не погодиться на пакет допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів євро, який підтримують Бербок та інші німецькі лідери з усього політичного спектра, якщо його не оплатять коштом нових запозичень.

Оскільки праві партії, такі як Християнсько-демократичний союз і фіскально-консервативна Вільна демократична партія, які в цілому підтримують збільшення допомоги Україні, виступають проти того, аби брати нові борги для фінансування допомоги, пакет, швидше за все, застрягне в політичному глухому куті, вважають в Politico.

Бербок своєю чергою раніше наполягала на виділенні Україні пакету допомоги на 3 млрд євро. Очільниця МЗС не раз висловлювала стурбованість тим, що, на її думку, є непевним підходом Німеччини до допомоги Україні. За словами Бербок, її уряд втрачає довіру до своїх європейських союзників.

"Ця довіра не повинна бути знову підірвана ваганнями, які можуть змусити інші країни хвилюватися, що Німеччина не підтримає їх", – зазначила вона.

Бербок також різко розкритикувала попередні німецькі уряди за те, що вони, на її думку, не прислухалися до попереджень про агресивні наміри Кремля. Зокрема, вона розкритикувала Християнсько-демократичний союз (ХДС) під керівництвом колишньої канцлерки Ангели Меркель і СДПН, яка раніше керувала в коаліції з ХДС, за будівництво суперечливого газопроводу «Північний потік-2» між Росією і Німеччиною.

Своєю чергою Меркель неодноразово називала будівництво газопроводу по дну Балтійського моря «проєктом приватного сектору». Таким чином ексканцлерка натякала на те, що німецький уряд відіграє в ньому обмежену роль.

Бербок заявила Politico, що Німеччина повинна більше інвестувати у власну безпеку. Голова МЗС зазначила, що «вкрай важливо», аби країна постійно інвестувала понад 2% ВВП в оборону.

"У кризові роки ця цифра може навіть наближатися до трьох відсотків", – додала вона.