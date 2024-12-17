Берлін готовий обговорювати миротворчі сили для забезпечення миру в Україні

Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.

Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters.

Зокрема, Пісторіус підтримав інших європейських політиків, заявивши, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль", - сказав він.

За його словами, необхідно, щоб і Україна, і росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких.

"З моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", - сказав він.