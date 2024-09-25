Берлін готує зустріч Байдена, Шольца, Макрона і Стармера щодо підтримки України

Президент США приїде до Німеччини 10-12 жовтня.

За місяць до виборів американського президента Джо Байден відвідає Німеччину і під час його візиту Берлін планує запросити лідерів Франції і Британії, аби обговорити підтримку України.

Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

Президент США приїде до країни 10-12 жовтня.

Видання пише, що уряд планує запросити до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона і прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, під час візиту Байдена.

Зустріч в форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Це стане другим візитом Байдена до Німеччини за час перебування на пості президента, але перший державний.

Також чинний президент здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.