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Берлін і Вашингтон попередили путіна про нові санкції

29 травня 2025, 10:12
Берлін і Вашингтон попередили путіна про нові санкції
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
росія і далі не погоджується на припинення вогню.

Президент рф Володимир путін має готуватися до того, що "будуть вжиті заходи" з боку США та Європи, якщо він не погоджуватиметься сідати за стіл переговорів. 

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо і міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після їх зустрічі, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Голова МЗС Німеччини здійснив свій перший візит до США і зустрівся з держсекретарем Рубіо. 

Поїздка Вадефуля має підготувати канцлера Німеччини Фрфдріха Мерца до візиту у США. 

Також  темою переговорів Вадефуль і Рубіо було закінчення війни в Україні. Німецький міністр розповів, що "існує згода щодо негайного припинення вогню", і Україна готова до цього, проте росія не готова.

"Саме тому ми сьогодні домовилися, що будемо тісно координувати наступні кроки, щоб путін нарешті зміг сісти за стіл переговорів", – повідомив Вадефуль. 

Він процитував слова Рубіо, сказані з ним у розмові, про те, "що будуть вжиті заходи, якщо путін продовжуватиме відмовлятися", і російський правитель "має бути до цього готовий".

 
РосіяСШАНімеччина

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