Берлін і Вашингтон попередили путіна про нові санкції

росія і далі не погоджується на припинення вогню.

Президент рф Володимир путін має готуватися до того, що "будуть вжиті заходи" з боку США та Європи, якщо він не погоджуватиметься сідати за стіл переговорів.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо і міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після їх зустрічі, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Голова МЗС Німеччини здійснив свій перший візит до США і зустрівся з держсекретарем Рубіо.

Поїздка Вадефуля має підготувати канцлера Німеччини Фрфдріха Мерца до візиту у США.

Також темою переговорів Вадефуль і Рубіо було закінчення війни в Україні. Німецький міністр розповів, що "існує згода щодо негайного припинення вогню", і Україна готова до цього, проте росія не готова.

"Саме тому ми сьогодні домовилися, що будемо тісно координувати наступні кроки, щоб путін нарешті зміг сісти за стіл переговорів", – повідомив Вадефуль.

Він процитував слова Рубіо, сказані з ним у розмові, про те, "що будуть вжиті заходи, якщо путін продовжуватиме відмовлятися", і російський правитель "має бути до цього готовий".