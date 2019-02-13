Берлін має перестати допомагати Nord Stream 2 обійти правила ЄС, - Гармс

"Це важливий крок до спільної європейської енергетичної політики у сфері газу"

Депутат Європейського Парламенту (ЄП) від Німеччини, член фракції Зелених Ребекка Хармс вважає, що угода про перегляд газової директиви ЄС є важливим кроком і має відбити у Берліна бажання продовжувати всіма силами проштовхувати проект Nord Stream 2.

Про це вона заявила, коментуючи досягнення напередодні угоди між Європарламентом, Радою Європи та Єврокомісією про те, що правила ЄС будуть застосовуватися також щодо трубопроводів із третіх країн, до яких належить і російсько-німецький Nord Stream 2, повідомляє "Укрінформ".

"Це важливий крок до спільної європейської енергетичної політики у сфері газу", - заявила Хармс, яка є членом комітету ЄП з питань промисловості, досліджень та енергетики.

"Газпрому" доведеться в майбутньому дотримуватися європейськихі правил, оскільки газова директива ЄС також буде застосовуватися до трубопроводів, які йдуть до Європейського Союзу із третіх країн. Правила ці не допускають, щоб виробництво природного газу та експлуатація трубопроводів були в одних руках.

"Цей поділ має обмежити владу газових гігантів і поліпшити енергетичну безпеку в Європейському Союзі", - зазначила Хармс.

Вона підкреслила, що "уряд Німеччини має нарешті прийняти це і не намагатися більше допомагати Nord Stream 2 обійти європейські правила".

"Уряд Німеччини вже і так перебив багато посуду, намагаючись проштовхнути цей проект проти волі та інтересів безпеки багатьох країн-членів ЄС", - сказала німецький депутат.

Нагадаємо, що у суперечці про поправки до європейської Газової директиви (частини Третього енергопакету ЄС), що стосуються трубопровідних проектів, як от "Північний потік-2", у Євросоюзі досягнуто нового компромісу.