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ПОЛІТИКА

Берлін може призупинити фінансування Словаччини через відхилення від курсу ЄС

26 травня 2025, 20:13
Берлін може призупинити фінансування Словаччини через відхилення від курсу ЄС
Wikipedia
Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права.

Німеччина розгляне можливість призупинити фінансування Словаччини з бюджету Європейського Союзу, якщо Братислава й надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку.

Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц під час конференції WDR Europaforum.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, країни, які порушують верховенство права, можуть притягнути до відповідальності і позбавити фінансування від ЄС.

Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права. Він згадав, що слід продовжувати тиск на Будапешт.

Уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо регулярно вступає в конфронтацію з Брюсселем і зближується з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає за те, щоб зняти з росії санкції, блокує допомогу Україні і їздить до путіна.

До того ж в Угорщині цього місяця партія Орбана запропонувала законопроєкт, який передбачає скорочення фінансової підтримки для громадських організацій і медіа, що отримують кошти з-за кордону, мовляв, вони загрожують суверенітету Угорщини. Законопроєкт порівнюють з російським про «іноагентів».

"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут, безумовно, потрібні чіткіші формулювання — а можливо, і жорсткіші конфлікти", — наголосив Мерц.

НімеччинаСловаччинаРоберт ФіцоФрідріх Мерц

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