Берлін підтвердив підтримку Ізраїлю зброєю – Шольц

"Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін буде продовжувати надання зброї Ізраїлю.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Ми постачали і будемо постачати зброю. Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому", – зазначив політик.

У виданні також нагадали, що напередодні коаліційне об'єднання ХДС/ХСС звинувачувало німецький уряд у нездатності підтримати Ізраїль.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц розкритикував коаліційний уряд за те, що він "тижнями і місяцями" відмовляв у видачі ліцензій на експорт боєприпасів або запчастин для танків до Ізраїлю.

За його словами, "велика кількість компаній" звернулася з письмовими документами про те, що вони подали заявки на отримання ліцензій, які не обробляються федеральним урядом місяцями.

Прем'єр-міністр Нетаньяху пообіцяв відповісти, включно з можливими ударами по іранських нафтових і ядерних об'єктах.

Байден намагається відмовити Ізраїль від реалізації таких планів, щоб не напружувати ситуацію.