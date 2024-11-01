Берлін пояснив обмеження у військовій допомозі Україні браком систем озброєння

Речник зауважив, що Німеччині вдається підтримувати постійний потік зброї в Україну.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що постачання Україні західної зброї залежать не так від фінансів, як від наявності відповідних систем.

Його слова цитує Укрінформ.

Як акцентував Гебештрайт – питання не в тому, чи буде щось поставлено, в якому обсязі це є можливим.

"Завжди є обмеження, обумовлені не тим, чи ми можемо це профінансувати, а наявністю озброєнь", – наголосив він.

Речник зауважив, що Німеччині вдається підтримувати постійний потік зброї в Україну.

Він запевнив, що ФРН постійно проводить ревізію того, що ще може передати в якості військової підтримки України та закликає партнерів робити так само. Він нагадав, що черговий пакет такої допомоги було доставлено два тижні тому.

Як передали журналісти, відповідаючи на запитання, чи можливо очікувати зміни в ставленні канцлера Німеччини Олафа Шольца в питанні надання Україні німецької далекобійної зброї на тлі ескалації, викликаної залученням росією північнокорейських військових, Гебештрайт відповів категоричним "Ні".

"Це не буде мати жодного впливу; канцлер твердо залишається на своїй позиції, яку неодноразово озвучував", – наголосив урядовий речник.

Він також виключив можливість підтримки урядом ФРН ідеї відправлення в Україну солдатів західних армій.