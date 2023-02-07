Берлін схвалив поставку Україні 178 танків Leopard 1.
Про це повідомляє Spiegel.
За даними видання, перші танки мають бути доставлені в Україну влітку, але більша частина їх буде не раніше наступного року.
Минулого тижня уряд Німеччини надав ліцензію на експорт танків Leopard 1 в Україну.
Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні рніше Берліном 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.