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Берлін впевнений, що ЄС зможуть відтермінувати мита Трампа

13 липня 2025, 15:44
Берлін впевнений, що ЄС зможуть відтермінувати мита Трампа
Фото: atn.ua
Переговори між ЄС і США вже вступають у "вирішальну фазу".

Речник німецької партії ХДС/ХСС Юрген Хардт заявив, що Євросоюз і США можуть продовжити переговори і відкласти підвищення імпортних мит після того, як президент США Дональд Трамп посилив торговельну війну, погрожуючи підвищити мита на товари з ЄС.

Про це передає агенція Reuters.

Сьогодні політичний речник партії ХДС/ХСС заявив, що переговори між ЄС і США вступають у "вирішальну фазу".

"Я роблю ставку на те, що до 1 серпня буде досягнуто принаймні часткової угоди та подальшого відтермінування. Адже високі мита доведеться сплачувати американським громадянам і компаніям, що призведе до зростання цін та інфляції в США", – пише видання. 

Речник зазанчив, що Європа має переконати Трампа в його "помилковому переконанні", що торговельний дефіцит США спричинений протекціоністськими заходами ЄС.

Він додав, що Вашингтон має надлишок у сфері послуг завдяки домінуванню ІТ-сектору, що значною мірою допомогло компенсувати торговельний дефіцит.

"Американці настільки багатші за інші народи, що можуть дозволити собі змушувати решту світу працювати на них в економічному сенсі. Менший імпорт означає, що США доведеться працювати більше і важче, щоб зберегти своє процвітання. Чи є це палким бажанням американського народу, залишається під питанням", – додав речник.

 
СШАЄвросоюз

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