Берлін засекретить інформацію про постачання Україні зброї

Це стосуватиметься і систем Taurus.

Новий уряд Німеччини продовжить надавати Україні військову допомогу, проте робитиме це не публічно, як це було раніше.

Засекречується це, щоб не інформувати російську сторону, заявив речник федерального уряду Штефан Корнеліус.

"Німеччина готова продовжувати підтримувати Україну, зокрема і зброєю... Але ми обмежимо інформування щодо конкретних систем озброєнь", - сказав Корнеліус.

Речник додав, що це стосуватиметься і систем Taurus.

Однак він не відповів прямо на запитання, чи готовий канцлер Фрідріх Мерц погодитися передати ракети, але зауважив, що уряд готовий підтримати Україну у контексті далекобійної зброї з певним радіусом дії, проте в якій саме формі надаватиметься ця допомога, наразі не повідомляється.

Також Корнеліус зазначив, що детальне інформування про передані озброєння не допомагає оборонній стратегії Києву, якщо ворожа сторона знає все про надану зброю, тому було прийнято рішення обмежити інформування про обсяги військової допомоги та не згадувати конкретні системи озброєнь.

"Щодо Taurus ми зі зрозумілих причин повністю утримуємося", - додав рчник Міноборони Міхаель Штемпфле.

Він нагадав, що міністр оборони Борис Пісторіус неодноразово говорив, що в публічній комунікації стосовно таких речей, особливо Taurus, мають бути межі з безпекових міркувань.

Міноборони ФРН вважають цю тему переоціненою, коли вся увага зосередженна лише на одній системі озброєнь.