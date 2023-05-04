Берлінська поліція розслідує витік інформації про візит Зеленського

Публічність цих даних поставила під загрозу сам візит.

Поліція Берліна заявила 4 травня, що розслідуватиме те, як у засобах інформації з’явилися подробиці можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні поліції Берліну.

Слідчі розпочали розслідування "ймовірного розголошення секретної інформації",- йдеться у заяві поліції.

Місцева газета BZ 3 травня повідомила, що правоохоронні органи Берліна готуються до візиту Зеленського до столиці Німеччини в середині травня. У повідомленні містилися конфіденційні подробиці підготовки візиту Зеленського, вказали в поліції.

"Берлінська поліція офіційно не надавала жодної інформації, яка б поставила під загрозу державний візит", – йдеться у заяві.

"Я вважаю нестерпним, що один-єдиний співробітник завдає шкоди репутації берлінської поліції таким ганебним чином на національному та міжнародному рівнях. Я можу лише припустити, що особа не усвідомлювала наслідків своїх дій", – сказала очільниця поліції Берліна Барбара Словік.

Згідно з повідомленням німецького новинного сайту T-Online, чиновники в Києві були розчаровані витоком подробиць.