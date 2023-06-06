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ПОЛІТИКА

Без білорусі: П'ять країн обрані до Ради Безпеки ООН

06 червня 2023, 20:58
Без білорусі: П'ять країн обрані до Ради Безпеки ООН
Під час голосування білорусь програла Словенії.

Шостого червня Генеральна Асамблея Організації об'єднаних націй шляхом голосування обрала членами Ради Безпеки ООН на дворічний термін п’ять країн: Алжир, Гайану, Сьєрра-Леоне, Словенію та Південну Корею. У той же час, білорусь, яка збирається розмістити у себе російську ядерну зброю, не отримала необхідної кількості голосів й місця в Радбезі, до якого прагне з 2007 року.

Про це повідомляє Reuters. 

Термін повноважень нових членів Радбезу ООН розпочнеться першого січня 2024 року, а до цього їх продовжують виконувати Албанію, Бразилію, Габон, Гану та Об'єднані Арабські Емірати. 

Рада Безпеки є єдиним органом ООН, який може приймати юридично обов'язкові рішення, такі як введення санкцій і дозвіл на застосування сили. Він має п'ять постійних членів, які мають право вето: Великобританія, Китай, Франція, росія та Сполучені Штати.

Для забезпечення географічного представництва місця у Радбезі розподіляються між регіональними групами. Але навіть якщо кандидати балотуються без опонентів у своїй групі, їм все одно потрібно заручитися підтримкою більш ніж двох третин членів Генеральної Асамблеї.

Без конкуренції місця в Радбезі отримали Гайана (191 голос), Сьєрра-Леоне (188 голосів), Алжир (184 голоси) та Південна Корея (180 голосів).

Єдина конкурентна гонка існувала між Словенією та білоруссю. Під час голосування Словенія отримала 153 голоси, а Білорусь – лише 38 голосів.

"росіяни завжди стверджували, що багато держав підтримують Україну публічно в ООН, але симпатизують росії в приватних розмовах. Але це таємне голосування зовсім не підтверджує це твердження", – заявив директор Міжнародної кризової групи в ООН Річард Гоуен.

Нагадаємо, МЗС закликає країни G7 та ЄС невідкладно розглянути накладення на росію нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

ООНБілорусьголосування

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