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Без допомоги США Україна зможе воювати щонайменше до середини 2025 року – Марченко

11 грудня 2024, 16:35
Без допомоги США Україна зможе воювати щонайменше до середини 2025 року – Марченко
Фото: unian.ua
Hа перше півріччя сили оборони добре озброєні, зауважив міністр фінансів
Без підтримки США Україна зможе фінансувати військові й цивільні потреби до середини 2025 року.
 
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в  інтерв'ю іспанській газеті El Pais.
 
За його словами, у Києва ще є зброя й фінанси приблизно на пів року.
 
Імовірне припинення допомоги командою обраного президента США Дональда Трампа, яка прийде до влади наприкінці січня 2025 року, є серйозним викликом для обороноздатності України. Але навіть такий розвиток подій не призведе до неминучого колапсу, вважає він.
 
"Ми повинні мати план співпраці з новою адміністрацією [США]. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", – вважає Марченко.
 
Він зазначив, що "принаймні на перше півріччя" сили оборони добре озброєні.
 
"Я думаю, що в нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", – запевнив він.
 
Ставлення Білого дому до України може змінюватися, і для того, щоб упоратися з невизначеністю, яка є в перехідний період, Україна має "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією", сказав міністр.
 
"Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими головними союзниками у США", – підсумував він.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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