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ПОЛІТИКА

Без Patriot: США не поспішають рятувати небо України від російських ракет – WP

26 травня 2025, 16:45
Без Patriot: США не поспішають рятувати небо України від російських ракет – WP
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
The Washington Post пише, що за словами українських чиновників, адміністрація Трампа може продати додаткові системи Patriot, але не надавати їх як частину допомоги.

Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, отримані під час адміністрації Байдена, вичерпуються. Адміністрація нинішього президента США Дональда Трампа не поспішає надати нові постачання.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначили у видання, попри те, що росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найбільшу небезпеку становлять балістичні ракети. Наразі і їм можна протистояти лише ракетами Patriot.

У ЗМІ зауважили, що нестача ракет до Patriot дала про себе знати під час вихідних на День пам’яті у США - 25 та 26 травня. Тоді Україна не змогла перехопити жодної з дев’яти балістичних ракет, випущених росією. Дві з них були націлені на Київ.

Попри те, що Трамп засудив удари росії він не дав чітких сигналів щодо розширення військової підтримки України. Ба більше держсекретар США Марко Рубіо днями заявив, що нова адміністрація не має вільних Patriot, які могла б передати, і закликає європейських союзників поділитися своїми запасами. За його словами, "жодна з цих країн також не хоче відмовлятися від своїх систем Patriot".

The Washington Post пише, що за словами українських чиновників, адміністрація Трампа може продати додаткові системи Patriot, але не надавати їх як частину допомоги. Один із високопоставлених представників заявив:

"Вони мислять як бізнесмени. Якщо я вам щось дам - ви повинні щось дати натомість. Нам доведеться до цього адаптуватися".

Попри це, навіть із можливістю покупки залишається проблема - обмежений обсяг виробництва. Західні дипломати повідомляють, що компанія Raytheon досі розширює виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит після 2022 року. При цьому США прагнуть зберегти частину запасів на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником.

Також пошуки ще однієї системи Patriot для України тривають у Європі, але прориву немає. Адже кожна країна розуміє, що передача такого комплексу - це не лише політичне рішення, а й ризик для власної обороноздатності.

"Їм слід порівняти переваги підтримки України та послаблення власних сил. Ми тісно співпрацюємо з американцями. Ми дуже вдячні їм за цю систему, але цього ще дуже мало, справді дуже мало", - сказав чиновник.

Питання протиповітряної оборони стане ключовим під час майбутнього візиту міністра оборони США Піта Гегсета до штаб-квартири НАТО на початку червня. Тоді може бути оголошено про нові зобов’язання щодо систем Patriot для України, але, ймовірно, не від США безпосередньо.

Українські чиновники вважають, що адміністрація Трампа намагатиметься уникати гучних заяв про передачу систем Patriot, оскільки побоюється розгнівити путіна і зірвати можливі мирні переговори.

СШАвійнаДональд ТрампPatriot

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