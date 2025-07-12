Без перемоги України світ втратить стабільність — Залужний

Саме перемога України є головним чинником збереження глобального лідерства США.

Україна повинна відігравати ключову роль у формуванні нового світового порядку та безпекової архітектури.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у авторській колонці для видання "Українська правда".

На його думку, перемога України у війні з росією є запорукою збереження глобального лідерства США та стабільності у світі. Залужний попереджає, що зменшення підтримки України лише підсилює агресію росії та створює простір для дій Китаю, зокрема щодо Тайваню.

"Саме допомога Україні здатна зупинити розгортання глобальних конфліктів", — наголосив дипломат, посилаючись на слова голови британської розвідки Річарда Мура про високу ціну бездіяльності.

Він вважає, що Україна має не чекати допомоги, а активно формувати нові міжнародні альянси, без яких неможливо побудувати ефективну систему безпеки. Водночас Захід, за словами Залужного, досі недооцінює масштаб і наслідки війни, розв'язаної росією.

Залужний також підкреслив необхідність розробки нової комунікаційної стратегії з партнерами, що включатиме системну аналітичну кампанію, орієнтовану на політиків, аналітиків і громадськість, особливо у США. Він запропонував створити спільний українсько-американський науковий центр для незалежної оцінки подій та ухвалення рішень поза політичним впливом.

Окремо він зосередився на технологічному вимірі війни: протиповітряна оборона повинна базуватись на нових підходах, де дешеві, масові засоби протистоять дорогим системам.

"Український солдат виборов не лише право на існування держави, а й суб'єктність у глобальному просторі", — резюмує Залужний. За його словами, саме зараз Україна має шанс не лише вижити, а й стати основою нової системи глобальної безпеки.