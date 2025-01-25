Без України переговори про завершення війни неможливі – Зеленський

У майданчику можливих переговорів мають брати участь Україна, США, Європа та росія, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які переговорні процеси щодо завершення війни неможливі без участі в них України.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, відповідаючи на питання журналістів.

"росія веде війну проти України, світу, Європи, передусім війна іде на нашій землі. Виключити Україну з будь-якого переговорного майданчику – неможливо, або цей майданчик не буде мати реальних результатів, а буде мати тільки результати політичні, і з безпекою та закінченням війни такі результати не будуть пов'язані", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що мав "хороші зустрічі" з президентом США Дональдом Трампом, і підтримує те, що Трамп хоче досягти успіху в переговорах між Україною та РФ.

"Я впевнений, що в нього є великі шанси. І будемо вірити, що йому вдасться. Це можна зробити лише з Україною, по-іншому це просто не вийде. Бо росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент", - додав президент.