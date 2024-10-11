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ПОЛІТИКА

Без вступу України до НАТО Європа залишиться під загрозою – екс-посол США

11 жовтня 2024, 18:12
Без вступу України до НАТО Європа залишиться під загрозою – екс-посол США
Україна НАТО
Колишній посол США в Україні вважає, що НАТО має негайно розпочати переговори про членство України.

Коли війна закінчиться, Україна повинна приєднатися до НАТО. Кінець війни настане або коли Україна дасть відсіч російським військам, або коли міжнародне співтовариство чинитиме тиск на росію, щоб вона припинила війну, або і те, і інше, як запропонував президент Зеленський. Але без членства України в Альянсі ця країна ніколи не буде в безпеці від російської агресії, яка загрожує їй протягом 300 років, і Європа в цілому не буде в безпеці.

Про це пише Вільям Тейлор, який був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік та тимчасовим повіреним у справах США в Україні з 2019 по 2020 рік.

Тейлор наголошує на тому, як Сполучені Штати намагалися забезпечити членство України та Грузії в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті, Румунія, у 2008 році, але зазнали невдачі. Він вважає, що неспроможність НАТО запропонувати Україні та Грузії курс на членство, швидше за все, привела путіна до висновку, що Захід не підтримає ці дві країни, якщо він нападе на них. Через чотири місяці він вторгся в Грузію, а через шість років після цього — в Україну.

"Якби НАТО підтримало Україну і Грузію на шляху до членства в Альянсі у 2008 році, росія, можливо, не вторглася б в ці дві країни, а Україна, можливо, не переживала б сьогоднішню жахливу російську війну", — додав Тейлор.

Тейлор переконаний, що членство в НАТО необхідне для стримування російської агресії. Досі путін нападав лише на країни, що не є членами НАТО.

Крім того, щоб домогтися членства України в НАТО, Сполучені Штати повинні почати діяти якнайшвидше, зробивши це чітким пріоритетом на наступному саміті НАТО в червні. Вони повинні використати всі важелі впливу, які вони мають, в рамках тривалої кампанії, щоб переконати союзників по НАТО зробити цей крок.

Тим часом, НАТО має вжити проміжних заходів, щоб розпочати процес інтеграції України до Альянсу. Посол України при НАТО має стати членом Північноатлантичної ради й брати участь у кожному засіданні. Найголовніше, на думку Тейлора, Альянс має негайно розпочати переговори про членство України, щоб після завершення війни Україна була миттєво готова до офіційного вступу.

"Європа не буде в безпеці — і не буде цілісною і вільною — доки Україна не буде в НАТО. Україна не погодиться закінчити війну без цього", — підсумував колишній посол США в Україні.

Європавійнаросія загрозаУкраїна - НАТО

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