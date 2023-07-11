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ПОЛІТИКА

Без виведення російських військ миру в Україні не буде – НАТО

11 липня 2023, 19:17
Без виведення російських військ миру в Україні не буде – НАТО
Україна НАТО
НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.

росія повинна повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.

Про це йдеться в тексті спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України.

"росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води", - йдеться у тексті.

НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.

Зазначається, що підтримка білорусі зіграла важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для нападу російських військ на Україну та підтримки російської агресії.

"Зокрема, білорусь, а також Іран повинні припинити своє пособництво Росії та повернутися до дотримання норм міжнародного права", - зазначили в комюніке.

Країни-члени НАТО вітають рішучу підтримку Генеральною Асамблеєю ООН зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Також вони вітають і підтримують прагнення президента України Володимира Зеленського викласти принципи такого миру у своїй "формулі миру".

Члени НАТО віддані досягненню справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН, зокрема, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

Без виведення російських військ миру в Україні не буде

"Ми підкреслюємо, що це неможливо без повного і беззастережного відходу росії. Хоча ми закликали росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, що заслуговують на довіру, вона не продемонструвала справжньої відкритості до досягнення справедливого і міцного миру", - додали в комюніке.

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме і завтра. На ньому союзники зібралися насамперед для того, аби визначити майбутнє України в Альянсі та її боротьбу з російською агресією. А саме в контексті її військової підтримки. Як анонсували партнери, на цьому саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

НАТОвійна в Українірф тероризм

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