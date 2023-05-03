Безглуздо вважати, що членство України в НАТО є провокацією для росії – Джонсон
Українському уряду слід запропонувати зробити необхідні приготування для приєднання до Альянсу якнайшвидше "заради ясності та миру в Європі".
Про це повідомляє братинське Evening Standard.
"Безглуздо говорити, що членство України в НАТО є провокацією для росії, уряд Великої Британії повинен підтримати заявку Києва", - сказав Борис Джонсон.
Він сказав парламентаріям, що наступний саміт НАТО в липні у Вільнюсі стане важливим випробуванням готовності Альянсу виконати свої давні обіцянки Україні.
Чинний міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що позиція НАТО щодо України є однозначною, і Україні було надіслано запрошення приєднатися.
Зустріч глав держав та урядів НАТО має відбутись у Вільнюсі 11–12 липня цього року.