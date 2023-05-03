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Безглуздо вважати, що членство України в НАТО є провокацією для росії – Джонсон

03 травня 2023, 12:31
Безглуздо вважати, що членство України в НАТО є провокацією для росії – Джонсон
Фото: з вільних джерел
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає "дурістю", що майбутній вступ України до НАТО може бути провокацією для уряду рф.

Українському уряду слід запропонувати зробити необхідні приготування для приєднання до Альянсу якнайшвидше "заради ясності та миру в Європі".

Про це повідомляє братинське Evening Standard.

"Безглуздо говорити, що членство України в НАТО є провокацією для росії, уряд Великої Британії повинен підтримати заявку Києва", - сказав Борис Джонсон.

Він сказав парламентаріям, що наступний саміт НАТО в липні у Вільнюсі стане важливим випробуванням готовності Альянсу виконати свої давні обіцянки Україні.

Чинний міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що позиція НАТО щодо України є однозначною, і Україні було надіслано запрошення приєднатися.

Зустріч глав держав та урядів НАТО має відбутись у Вільнюсі 11–12 липня цього року.

НАТОУкраїнаДжонсон

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