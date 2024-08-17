Безкарність лукашенка сприяє білоруській підтримці російської агресії — The Hill

лукашенка має бути притягнутий до відповідальності.

аляксандр лукашенка, авторитарний лідер білорусі, не був притягнутий до відповідальності за масові порушення прав людини після сфальсифікованих президентських виборів 9 серпня 2020 року. Ця тривала безкарність спричинила страждання білорусів і зараз підживлює співучасть білоруського режиму у війні росії проти України.

Від сприяння пересуванню російських військ до, як повідомляється, примусового переміщення українських дітей — режим лукашенка підтримує звірства, що путін чинить в Україні з лютого 2022 року.

Про це пише газета The Hill.

У білорусі зараз налічується близько 1 400 підтверджених політичних в'язнів, які утримуються в жахливих умовах і часто без зв'язку з зовнішнім світом. Згідно з останньою доповіддю ООН, щонайменше 30 тисяч осіб були несправедливо затримані з 2020 року і понад 300 тисяч були змушені покинути країну. У 2022 році Спеціальна доповідачка ООН по білорусі поділилася своїми висновками про те, що грубі порушення прав людини в країні можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.

Нелегітимний режим лукашенка також вживає нові способи репресій проти білорусів за кордоном. Це включає продаж їхнього майна з аукціонів та переслідування їхніх родин і друзів. У 2023 році режим призупинив роботу консульських установ за кордоном, що не дозволило білорусам, які проживають за межами країни, поновити паспорти або отримати проїзні документи для своїх дітей, а також зробило майже неможливим збереження контролю над їхніми будинками та майном у білорусі.

"Держави-учасниці різних міжнародних договорів з прав людини також повинні використовувати ці договори для притягнення білорусі до відповідальності. Ми можемо забезпечити, щоб санкції проти білорусі були всеосяжними й синхронізованими з нашими закордонними партнерами. Нарешті, ми можемо захистити права білорусів, які живуть у вигнанні, вимагаючи звільнення політичних в'язнів на батьківщині", — пише газета.

Газета також зазначає, що притягнення до відповідальності за злочини, скоєні режимом лукашенка, пов'язане з викликами, але це не привід припиняти зусилля в цьому напрямку.