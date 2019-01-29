Безкоштовні адвокати врятували торік від тюрми 280 українців, - Петренко

64,9% від усіх, хто звернувся за допомогою, становили малозабезпечені особи

Адвокати системи безоплатної правової допомоги (БПД) у 2018 році домоглися виправдувальних вироків у 280 кримінальних провадженнях.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко, інформує "Укрінформ".

"Лише минулого року нашим захисникам вдалося домогтися виправдувальних вироків у 280 кримінальних провадженнях. Це значить, що ще 280 невинуватих українців було врятовано від тюрми. Якщо б не було наших адвокатів, всі ці люди, за часто сфабрикованими для забезпечення статистики справами, потрапили б за грати, а їхнє життя назавжди було б зруйноване тавром злочинця", - зазначив Петренко.

За його словами, статистика свідчить, що за захистом своїх прав у суді до центрів та бюро безоплатної правової допомоги, яких нині діє 552 по всій країні, найчастіше звертаються саме незахищені категорії населення.

Як зазначив Петренко, 64,9% від усіх, хто звернувся за допомогою, становили малозабезпечені особи, 13,6% – особи з інвалідністю, 9,3% – внутрішньо переміщені особи, 8,9% – учасники бойових дій, 1,5% – діти.

Загалом, за словами міністра, у 2018 році адвокати системи БПД забезпечили захист 129 160 громадян у кримінальних, цивільних та адміністративних справах, а працівники центрів БПД у суді захистили інтереси майже 35 тисяч українців.

Окрім того, зазначив Петренко, ще понад 550 тисяч українців отримали консультації та роз’яснення.

Міністр додав, що до кола осіб, які мають право на гарантовану державою правову допомогу, було додано тимчасово переміщених осіб, а також розширено коло питань, з яких правова допомога надається учасникам АТО.

Цього року, як зазначив Петренко, таке право отримали постраждалі від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі й усі без винятку діти.

Міністр також зауважив, що з метою розширення доступу до БПД розвивається мережа дистанційних пунктів доступу до БПД та проводяться виїзди мобільних консультаційних пунктів для прийомів громадян.

Нагадаємо, що у міністерстві юстиції вважають, що інформація про справу проти міністра Павла Петренка і лідера НФ Арсенія Яценюка є частиною інформкампанії для дискредитаціі інституцій, які захищають національні інтереси України в міжнародних судах.