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Безкоштовно зерно від України поїде до голодуючих країн Африки

Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Голодуючим країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.
Безкоштовно зерно від України поїде до голодуючих країн Африки Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в постанові від 16 вересня 2022 р. № 1040.
 
Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.
 
Згідно з постарновою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.
 
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.
 
З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції.
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19 09 2022 15:58
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