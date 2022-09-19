CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Голодуючим країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безкоштовно зерно від України поїде до голодуючих країн Африки
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в постанові від 16 вересня 2022 р. № 1040.
Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.
Згідно з постарновою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 09 2022 15:58 МЕДІА
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер
- WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця