Безос повернув собі статус найбагатшої людини світу за версією Forbes На момент написання замітки статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд

Найбагатшою людиною світу за версією Forbes Real-Time знову став 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.

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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рейтинг видання. Безос обійшов 72-річного власника LVMH Бернара Арно, що на початку серпня очолював рейтинг. Зазначається, що хоч акції Amazon у середу і впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на $1,3 млрд, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на $9,9 млрд. На момент написання замітки статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд. На другому місці рейтингу опинився засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі $180,5 млрд статків, на третьому – Арно $174 млрд. У першу п’ятірку найбагатших людей світу входять співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($129,9 млрд) та засновник Facebook Марк Цукерберг ($127,9 млрд). Читайте також: Компанія Безоса подала до суду на NASA за контракт з Маском

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