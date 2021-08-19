БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбагатшою людиною світу за версією Forbes Real-Time знову став 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безос повернув собі статус найбагатшої людини світу за версією Forbes
На момент написання замітки статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рейтинг видання.
Безос обійшов 72-річного власника LVMH Бернара Арно, що на початку серпня очолював рейтинг.
Зазначається, що хоч акції Amazon у середу і впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на $1,3 млрд, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на $9,9 млрд.
На момент написання замітки статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд.
На другому місці рейтингу опинився засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі $180,5 млрд статків, на третьому – Арно $174 млрд.
У першу п’ятірку найбагатших людей світу входять співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($129,9 млрд) та засновник Facebook Марк Цукерберг ($127,9 млрд).
Читайте також: Компанія Безоса подала до суду на NASA за контракт з Маском
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2021 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles