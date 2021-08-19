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Безос повернув собі статус найбагатшої людини світу за версією Forbes

На момент написання замітки статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд
Найбагатшою людиною світу за версією Forbes Real-Time знову став 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.
Безос повернув собі статус найбагатшої людини світу за версією Forbes Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рейтинг видання.
 
Безос обійшов 72-річного власника LVMH Бернара Арно, що на початку серпня очолював рейтинг.
 
Зазначається, що хоч акції Amazon у середу і впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на $1,3 млрд, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на $9,9 млрд.
 
На момент написання замітки статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд.
 
На другому місці рейтингу опинився засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі $180,5 млрд статків, на третьому – Арно $174 млрд.
 
У першу п’ятірку найбагатших людей світу входять співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($129,9 млрд) та засновник Facebook Марк Цукерберг ($127,9 млрд).
 
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19 08 2021 14:57
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